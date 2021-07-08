Многодетная мама в США выиграла 1 млн долларов в лотерее для вакцинированных

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Мать четверых детей из Колорадо в США выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных от коронавируса. Информация об этом появилась на сайте губернатора штата Джареда Полиса.

В мае Полис объявил о лотерее, в рамках которой пять жителей штата, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут выиграть по миллиону долларов. Источником денег он назвал федеральные средства, выделенные штату на кампанию по вакцинации.

Пятым обладателем миллиона долларов губернатор назвал многодетную мать Хейди Рассел из города Орора.

"Этот приз очень поможет вырастить четырех детей... Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим", – приводит слова Рассел телеканал CBS.

Другие члены семьи также планируют с пользой потратить часть выигранных денег. Победительница рассказала, что одна из ее дочерей хочет оплатить учебу в колледже.

В России также действуют программы для привившихся граждан. Например, Сергей Собянин 13 июня заявил о старте новой программы поощрения для привитых горожан: каждую неделю среди них будут разыгрывать 5 машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 миллион рублей.

Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который получил первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 14 июня по 11 июля. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно – вы автоматически становитесь участником розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.

