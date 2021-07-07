Еще одну квартиру разыграют в Подмосковье среди вакцинированных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Подмосковье среди прошедших вакцинацию разыграют еще одну квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Уточняется, что участниками акции смогут стать все совершеннолетние граждане РФ, которым с 25 июня на территории Московской области был введен первый компонент вакцины. Для регистрации в розыгрыше нужно кликнуть на специальный баннер на сайте госуслуг, подтвердить участие и заполнить анкету с личными данными.
Об итогах конкурса можно будет узнать в эфире катала 360 1 августа или на сайте министерства здравоохранения МО.
В качестве приза победителя розыгрыша ждет однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в ЖК Южная Битца на 24 этаже.
Ранее в рамках акции "Вакцина рулит" была разыграна третья партия автомобилей среди москвичей, получивших первый компонент вакцины с 28 июня по 4 июля.
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