"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей
В рамках акции "Вакцина рулит" была разыграна третья партия автомобилей среди москвичей, получивших первый компонент вакцины с 28 июня по 4 июля. Розыгрыш прошел в эфире телеканала Москва 24.
По итогам проведения конкурса победителями стали Борис Игоревич, Елена Михайлова, Аким, Андрей Викторович и Елена Владимировна.
Победителей определяли методом случайного выбора. В ближайшее время с ними свяжутся организаторы розыгрыша и объяснят порядок получения приза.
13 июня Сергей Собянин заявил о старте новой программы поощрения для привитых граждан: каждую неделю среди них будут разыгрывать 5 машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 миллион рублей.
Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.
Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который получил первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 14 июня по 11 июля. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно – вы автоматически становитесь участником розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.
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