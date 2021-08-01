Во Флориде зафиксирован антирекорд по числу заражений коронавирусом

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Суточный антирекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией за все время пандемии отмечен в американском штате Флорида. Такие данные приводит сайт центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Сообщается, что за последние сутки коронавирус в штате был выявлен у 21 683 человек.

В данный момент на Флориду приходится пятая часть от всех новых случаев инфицирования в США. По этой причине агентство Bloomberg назвало штат новым эпицентром распространения вируса

До этого худший показатель штата был зафиксирован 7 января. Тогда коронавирусом за сутки там заболели 19 334 человека.

США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По актуальным данным университета Хопкинса, в стране было зафиксировано 34,9 миллиона случаев COVID-19, при этом 613 тысяч человек умерли от инфекции.

Ранее стало известно, что вирус SARS-CoV-2 мог существовать в мире с 2013 года. Такое предположение высказал руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

При этом специалист не взялся утверждать, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории.