Эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 в мире с 2013 года

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Стало известно, что вирус SARS-CoV-2 мог существовать в мире с 2013 года. Такое предположение высказал руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте в беседе с РИА Новости.

Эксперт рассказал, что в 2013 году в китайских пещерах в 1 100 километрах от Уханя спелеологи нашли вирус, который был похож на COVID-19 на 96%. По мнению Питте, этот штамм мог заразить работавших в пещере исследователей.

Позднее диссертации о данном вирусе исчезли из лаборатории в Ухане. Кроме того, не был найден и его образец.

"Лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит", – сказал Питте.

Специалист не взялся утверждать, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории. При этом от человечества мог быть скрыт факт того, что вирус нашли гораздо раньше - 8 лет назад.

"Чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить", – объяснил эксперт.

Питте привел и другие доказательства более раннего появления вируса. В частности, на военных олимпийских играх в районе Уханя осенью 2019 года несколько команд заболело с симптомами, характерными для гриппа.

"Так что вирус уже был, и есть свидетельства того, что этот вирус также был в Европе еще раньше, чем объявили", – подчеркнул специалист.

По мнению Питте, эта ситуация требует более глубокого исследования, которое необходимо для улучшения реагирования на подобные ситуации в дальнейшем.

Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций.

Ранее в ходе саммита лидеров G7 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию лабораторной утечки SARS-CoV-2. По его словам, со стороны Китая на начальных этапах расследования не было достаточной прозрачности, возникали трудности с обменом данными.

Позже ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла это утверждение. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.