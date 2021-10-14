Сергей Меликов избран главой Дагестана

Фото: ТАСС/пресс-служба главы Дагестана

Депутаты Народного собрания Дагестана избрали на пост главы республики Сергея Меликова, который с октября 2020 года являлся временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщает ТАСС.

За него отдали голоса 82 из 90 депутатов местного парламента.

В конце сентября Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. Таким образом, помимо Меликова, депутаты выбирали между членом избирательной комиссии Дагестана Самиром Абдулхаликовым и зампредседателя Народного собрания республики Камилем Давдиевым.

"Мудрый дагестанский народ всегда сам принимал судьбоносные решения на пути становления и укрепления своей государственности. Вступая в должность главы республики, я понимаю, что становлюсь частью этой летописи, осознаю свою колоссальную ответственность перед всем нашим многонациональным народом", – сказал Меликов, поблагодарив президента страны и членов Народного собрания за оказанное ему доверие.

5 октября 2020 года Путин принял досрочную отставку 71-летнего Владимира Васильева, руководившего Дагестаном с октября 2017 года. Глава государства назначил его своим советником. В качестве врио главы региона был назначен Сергей Меликов, который до этого являлся членом Совета Федерации от Ставропольского края.

