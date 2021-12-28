Уголовное дело против мэра Краснодара передано в центральный аппарат СК РФ

Фото: instagram.com/andrey.a.alekseenko

Уголовное дело против мэра Краснодара Андрея Алексеенко передали в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Кубани Сергея Табельского.

По его словам, надзор за расследованием осуществляет центральный аппарат Генпрокуратуры.

Алексеенко задержали по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, находясь в должности первого заместителя главы региона, он в 2018 году получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за беспрепятственную выдачу заключения для возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе.

