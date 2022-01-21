Следствие настаивает на аресте замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

Фото: mintrans.gov.ru

Следствие направило ходатайство об аресте заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

Там уточнили, что рассмотреть ходатайство планируется в ближайшее время.

Ранее стало известно о возбуждении против Токарева уголовного дела. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев занимал должность первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой". В то время подозреваемый ради хищения крупной суммы денег вовлек в противоправную деятельность некоторых людей из руководства компании ООО "Главстройинвест", а также других организаций.

19 января в кабинете и квартире Токарева прошли обыски. Ход расследования контролирует руководство следственного департамента МВД России.

В Минтрансе РФ сообщили, что знают о проведении проверки в отношении Токарева. Там добавили, что в полной мере оказывают содействие проверяющим органам.