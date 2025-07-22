Глава Минтранса Новгородской области Куранов арестован в Москве по делу о взятке

Фото: vk.com/Константин Куранов

Басманный суд Москвы арестовал главу Минтранса Новгородской области Константина Куранова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, которое просило заключить Куранова под стражу.

По тому же обвинению суд ранее арестовал зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Срок его заключения под стражей составит 1 месяц 30 суток. Кроме того, инстанция отказала в удовлетворении ходатайства защиты и самого обвиняемого об избрании иной меры пресечения.

До этого заочно был арестован бывший заместитель главы подмосковного городского округа Химки Николай Минаев. Ему вменяют вину в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, экс-замглавы был объявлен в розыск.

Следователи предполагают, что с марта по июнь 2025 года экс-замглавы Химок получил от директоров нескольких фирм около 6 040 000 рублей за заключение муниципальных контрактов.