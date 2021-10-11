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Экономика

08:29

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из КНР

экономика за рубежом

Фото: depositphotos/TpaBMa2

Ввоз ряда продуктов из Китая в Россию приостановлен из-за выявленных запрещенных компонентов. Решение принял Роспотребнадзор, сообщает RT.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведенной в Китайской Народной Республике", – сообщили в ведомстве.

К данным продуктам относятся яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри, лапша, кукурузные чипсы и вермишель. Специалисты нашли в них ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%.

Ранее Россельхознадзор отменил действие временных ограничений на осуществление поставок в Россию табачного сырья из Бразилии под гарантии принятия бразильской стороной необходимых фитосанитарных мер.

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