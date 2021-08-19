Россия увеличила экспорт мороженого более чем в 2 раза

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С начала года экспорт российского молока и молочной продукции вырос на 59%, при этом стало значительно больше отгрузок мороженого. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.
Согласно данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", с начала 2021 года из России отправлено 122,5 тысячи тонн молока и молочной продукции.
В ведомстве отмечают, что в большей степени вырос экспорт молочной сыворотки. За семь месяцев он увеличился в 4,6 раза, до 8,9 тысячи тонн. Значительный рост зафиксирован в отгрузках мороженого. Экспорт данной продукции увеличился в 2,4 раза до 14 тысяч тонн.
В годовом выражении поставки пахты, йогурта и кефира выросли на 74% (до 46,6 тысячи тонн). Экспорт творога – на 72%, до 1,65 тысячи тонн. Экспорт сливочного масла в годовом выражении увеличился на 37% (до 2,54 тысячи тонн). Поставки молока и несгущенных сливок выросли на 28%, до 23,7 тысячи тонн.
Импорт молока и молочной продукции из других стран, напротив, снизился. По состоянию на 8 августа поставки этой категории товаров уменьшились на 9%, до 573,8 тысячи тонн. В первую очередь это коснулось молока и несгущенных сливок, молочной сыворотки и сливочного масла.
Ранее сообщалось, что импорт российских товаров в США резко увеличился. По данным Census Bureau, общий показатель достиг почти 11,5 миллиарда долларов.
Москвичам рассказали о ценах на мороженое
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