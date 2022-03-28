В России за сутки госпитализировали 1 762 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Число госпитализаций из-за COVID-19 в России за сутки составило 1 762, что на 20% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Число госпитализаций снизилось в 56 регионах, в 25 регионах произошло увеличение, а в четырех количество осталось без изменений.

Всего в России зафиксировали 21 101 новый случай COVID-19. Больше всего заражений пришлось на Санкт-Петербург – 998, Воронежскую область – 951, Свердловскую область – 948 и Иркутскую область – 856. В Москве выявили 703 случая, в Московской области – 281.

За сутки скончались 335 человек с коронавирусом, выздоровели 35 746.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что препарат против коронавируса на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован уже в июне 2022 года. Это произойдет, если будет допуск к регистрации на основании результатов первой фазы исследований, добавил специалист.

