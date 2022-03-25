Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 49,7%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 49,7%. Неделей ранее он оценивался в 51,7%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день вакцинация от коронавирусной инфекции первым компонентом выполнена 89 070 668 раз, двумя компонентами – 85 335 022 раза.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов заявил, что "Стелс-Омикрон" может стать преобладающим. По словам эксперта, это связано с его способностью быстро распространяться среди населения.

В России за последние сутки госпитализировали 4 212 человек с коронавирусом. Это на 7,2% меньше, чем днем ранее. От последствий COVID-19 за сутки скончались 398 человек, при этом выздоровели 61 860. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 25 382 новых случая коронавируса.

