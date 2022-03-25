В России за сутки госпитализировали 4 212 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России за последние сутки госпитализировали 4 212 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 7,2% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Число госпитализаций увеличилось в 57 российских регионах, снижение произошло в 26 субъектах РФ, а в 2 регионах ситуация осталась без изменений.
От последствий COVID-19 за сутки скончались 398 человек, при этом выздоровели 61 860.
Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 25 382 новых случая коронавируса. Больше всего зарегистрированных заражений пришлось на Санкт-Петербург – 1 237, Свердловскую область – 1 164, Ростовскую область – 1 114, Москву – 1 086 и Воронежскую область – 977. В Московской области выявили 560 случаев.
С начала пандемии в России выявлено 17 715 390 случаев коронавируса. Число выздоровевших составило 16 545 758.
Ранее Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса российских образовательных организациях. Так, отменяются требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции. Изменения касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.
В России за сутки госпитализировали 7 854 человека с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: