В России за сутки госпитализировали 4 212 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за последние сутки госпитализировали 4 212 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 7,2% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Число госпитализаций увеличилось в 57 российских регионах, снижение произошло в 26 субъектах РФ, а в 2 регионах ситуация осталась без изменений.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 398 человек, при этом выздоровели 61 860.

Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 25 382 новых случая коронавируса. Больше всего зарегистрированных заражений пришлось на Санкт-Петербург – 1 237, Свердловскую область – 1 164, Ростовскую область – 1 114, Москву – 1 086 и Воронежскую область – 977. В Московской области выявили 560 случаев.

С начала пандемии в России выявлено 17 715 390 случаев коронавируса. Число выздоровевших составило 16 545 758.

Ранее Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса российских образовательных организациях. Так, отменяются требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции. Изменения касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.