Иммунолог рассказал, когда медики смогут официально объявить о конце пандемии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

О завершении пандемии коронавируса официально медики смогут объявить только через год наблюдений, рассказал иммунолог Николай Крючков.

"Нужны данные не за два или три месяца, чтобы сказать, что процесс перешел из пандемической формы в сезонную. Я думаю, что нужен год устойчивых данных. Но даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Иммунолог отметил, что в марте 2022 года, согласно статистике, коронавирус отступал, но говорить о победе над ним пока рано. Крючков объяснил, что нельзя судить об окончании пандемии на основании данных, полученных текущей весной и летом, поскольку в теплое время года распространение вирусных инфекций обычно идет на спад.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что, по его мнению, ситуация с коронавирусом в России останется спокойной до осени, а новый подъем заболеваемости может быть вызван очередными мутациями вируса, которые могут произойти в других странах к концу лета.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пройден. Он также отметил, что в большинстве регионов улучшается эпидемическая ситуация.