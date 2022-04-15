Военный эксперт прокомментировал учения НАТО в Балтийском море

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Учения НАТО с союзниками в Балтийском море создают определенное напряжение для России. Об этом заявил RT военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, действия Альянса предполагают, что РФ необходимо будет следить за объектами, контролировать их. Он добавил, что в случае проведения учений НАТО Россия может сделать то же самое.



"Я думаю, что мы не оставим без внимания эти корабли... Если они хотят нас запугать, то нас запугать невозможно", – заключил Литовкин.

Ранее сообщалось, что корабли первой постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море для участия в учениях с союзными и партнерскими государствами. Отмечалось, что пока в старый круизный терминал Таллинского порта прибыла только первая часть боевой группы. Остальные корабли присоединятся к ней позднее.

