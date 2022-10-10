Бастрыкин поручил возбудить дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео в социальных сетях опубликовал экс-командир полка "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) 9 октября.

Ранее российские военные успешно отразили попытки продвижения ВСУ на купянском и запорожском направлениях. Аналогичные попытки предпринимались украинскими войсками в районе населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка в ДНР. Однако и они оказались безуспешными.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли школу в Донецке

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