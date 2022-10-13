Более 400 боевиков "Азова" доставили в РФ с конца сентября – СК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 400 представителей "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) доставили с конца сентября в РФ, в настоящее время они дают признательные показания, сообщается на сайте Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, всего за указанный период в Россию были доставлены 402 боевика. Они были размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

На данный момент, как уточнили в СК, с задержанными совместно с ФСБ и ФСИН проводятся следственные действия.

"В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований", – говорится в сообщении.

4 августа запрещенную в России украинскую террористическую организацию "Азов" внесли в перечень террористов и экстремистов. Ранее Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал данную организацию террористической и запретил ее на территории страны.



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