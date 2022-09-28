Обменянные на российских военных боевики "Азова" должны ответить по закону – Володин

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ
Обменянные на российских военных боевики запрещенной в РФ организации "Азов" должны ответить по закону вне зависимости от того, в какой стране они находятся, заявил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что, если человек совершил преступление, если он был членом организации, признанной в соответствии с законодательством РФ террористической, он будет отвечать в любом случае.
"Вызволили солдат – молодцы, пришлось обменять их на азовцев – значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", – подчеркнул Володин.
Он добавил, что главная задача при обменах пленными – это освобождение максимального числа российских военнослужащих.
"Во-первых, наша задача – максимальное количество ребят освободить из плена. В сравнении с тем количеством, которое находится на территории ДНР, ЛНР, других областей, которые для себя приняли решение быть в составе России, украинских военных – наших значительно меньше", – цитирует Володина ТАСС.
4 августа запрещенную в России украинскую террористическую организацию "Азов" внесли в перечень террористов и экстремистов. Ранее Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал данную организацию террористической и запретил ее на территории страны.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: