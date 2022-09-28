Обменянные на российских военных боевики "Азова" должны ответить по закону – Володин

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Обменянные на российских военных боевики запрещенной в РФ организации "Азов" должны ответить по закону вне зависимости от того, в какой стране они находятся, заявил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что, если человек совершил преступление, если он был членом организации, признанной в соответствии с законодательством РФ террористической, он будет отвечать в любом случае.

"Вызволили солдат – молодцы, пришлось обменять их на азовцев – значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", – подчеркнул Володин.

Он добавил, что главная задача при обменах пленными – это освобождение максимального числа российских военнослужащих.

"Во-первых, наша задача – максимальное количество ребят освободить из плена. В сравнении с тем количеством, которое находится на территории ДНР, ЛНР, других областей, которые для себя приняли решение быть в составе России, украинских военных – наших значительно меньше", – цитирует Володина ТАСС.

4 августа запрещенную в России украинскую террористическую организацию "Азов" внесли в перечень террористов и экстремистов. Ранее Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал данную организацию террористической и запретил ее на территории страны.

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