Генпрокурор РФ назвал размер ущерба от коррупции в 2022 году

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Коррупционный ущерб за неполный 2022 год составил более 37 миллиардов рублей. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью ТАСС.

"Только за 9 месяцев размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей", – заявил он.

Краснов подчеркнул, что в последние годы арестованное имущество и изъятые ценности по коррупционным делам превышают по стоимости размер причиненного ущерба. По его словам, в 2022 году было арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 миллиардов рублей.

Взыскание ущерба от коррупционных преступлений прокурор назвал безусловным приоритетом работы. Он подчеркнул, что расследование коррупционного преступления не ограничивается установлением виновных, для эффективной работы необходимо принимать исчерпывающие меры по возмещению вреда.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастыркин назвал число правоохранителей и военных, задержанных за коррупцию в 2022 году. По его словам, в этом году в суды поступили дела в отношении более 9,1 тысячи лиц.

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