По делу начальника управления ФТС Мурышова арестованы два бизнесмена

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Басманный суд Москвы арестовал до 8 февраля бизнесменов Дмитрия Нестеренко и Илью Окорокова в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении начальника антикоррупционного управления ФТС Дмитрия Мурышова. Об этом сообщает ТАСС.

В суде пояснили, что Нестеренко обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), Окорокова – по части 3 статьи 30, части 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество и покушение в получении взятки").

Отмечается, что Нестеренко является гендиректором компании "Вектор Фрахт", а Окороков – советником в компании "Агроменеджмент".

9 декабря стало известно об аресте начальника Управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об аресте Мурышова ходатайствовал Следственный комитет.

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