Россия объявила в розыск задержанного в США бывшего вице-президента ОКР

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Задержанного в США бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова объявили в России в розыск, передает РИА Новости со ссылкой на базу МВД РФ.

По какой статье его разыскивают, пока не указано. Неизвестно также, будет ли Россия требовать его экстрадиции. Источник в правоохранительных органах уточнил, что из-за нарушения миграционного законодательства Билалова могут выдворить в РФ.

Ранее сообщалось, что Билалова задержали иммиграционные службы США. Он жил в пригороде Майами с женой и грудным ребенком.

Бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Владимир Путин подверг его резкой критике: компания Билалова отвечала за проект. В итоге завершение работ поручили Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Против него с братом Магомедом завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Бывшего гендиректора акционерного общества "Красная поляна" Станислава Хацкевича – сообщника Магомеда Билалова – задержали в 2013 году. Позднее меру пресечения поменяли на домашний арест.