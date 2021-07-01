В Калининградской области запретили автобусные экскурсии для невакцинированных туристов

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Калининградские власти с 1 июля ужесточили ограничения в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В регионе прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан либо не имеющих отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек.

Ресторанам и кафе предписано сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, расстояние между столами должно составлять не менее двух метров. Ограничения не распространяются на предприятия общепита, в которых находятся посетители с сертификатами о вакцинации.

Детям до 14 лет нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых.

С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест. С 15 июля работодателям запрещено направлять в командировки невакцинированных работников. Работники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

За последние сутки в России подтвердили 23 543 новых случая коронавируса. При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 322 (14,1%) из них. На Калининградскую область пришлось 180 случаев.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 538 142 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,11%, Республике Северная Осетия – Алания – 0,13%, Республике Ингушетия – 0,15%.

За последние сутки в стране подтверждено 672 смерти, за весь период пандемии умерли 135 886 человек. За минувшие 24 часа выписали 16 928 человек, за все время – 5 017 321.

