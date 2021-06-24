На 6 улицах в центре Москвы станет временно недоступна платная парковка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре Москвы из-за дорожных работ временно станут недоступны платные парковки на 6 улицах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 24 июня по 5 июля из-за дорожных работ платная парковка недоступна на шести центральных улицах", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что водители не смогут припарковать автомобили на улице Поварской, а также в Трубниковском, Трехпудном, Хлебном, Спиридоньевском и Большом Ржевском переулках.

Ранее стало известно, что в связи с дорожными работами временно ограничат движение на ряде улиц в ЗАО и ЮВАО.

