В Москве продолжаются работы по благоустройству в рамках программы "Мой район". По словам Сергея Собянина, за основу в ней взяли концепцию так называемого "15-минутного города". Суть в том, чтобы магазины, школы и культурные центры были в шаговой доступности.

Так, уже благоустроили Марьину Рощу. Только за последние два года там построили детский сад, привели в порядок дворы и территорию возле метро. В планах – закончить работы в сквере на Полковой улице, а также открыть новый вокзал на МЦД-2. С него можно будет пересесть на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии, а в будущем – на одноименные станции МЦД-4 и БКЛ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.