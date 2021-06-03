Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий одну из категорий граждан России. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат заявил о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.

"Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии", – выразил мнение Милонов.

Депутат также предложил запретить бывшим сотрудникам коллекторских организаций занимать любую должность.

"Нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации", – пояснил Милонов.

Он добавил, что коллекторов также нужно лишить права называть себя гражданином.

Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова рассказала, кто имеет право претендовать сразу на две пенсии. В частности, к таким гражданам относятся участники Великой Отечественной войны. Им положены военные выплаты и по старости.

Кроме того, две пенсии могут получать бывшие сотрудники силовых ведомств.