Елена Кац обсудила с жителями района Вешняки контроль за качеством работ по капремонту

Необходимость ужесточения общественного контроля за качеством работ по капремонту обсудили в районе Вешняки. Муниципальный депутат и главврач детской городской поликлиники №7 Елена Кац провела семинар со старшими по домам, которые хотели бы организовать собственный надзор.

В этом году в Восточном округе должны капитально отремонтировать фасады 129 зданий. Технический контроль осуществляет Фонд капремонта, но участие жителей тоже нужно.

Старшие по домам имеют право запрашивать всю необходимую информацию по капремонту, требовать устранения нарушений и контролировать расход денег на ремонт общедомового имущества.

В ближайшие время семинары также пройдут в районах Ивановское и Новогиреево. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.