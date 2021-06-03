В Совфеде оценили возможность лишения коллекторов пенсий

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Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение депутата Виталия Милонова лишить пенсий граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью. Об этом сообщает RT.

По его словам, Милонов хочет наказать коллекторов за деятельность, которую они ведут против россиян, однако, как отметил парламентарий, есть масса других способов.

"Если у человека есть трудовой стаж и он платил взносы в пенсионную систему, его пенсии никто не имеет права лишить", – уточнил Рязанский.

Он также добавил, что лишение пенсии – это трудная задача. По его мнению, легче запретить коллекторскую деятельность, чем потом преследовать их в конце трудовой жизни.

Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова рассказала, кто имеет право претендовать сразу на две пенсии. К таким гражданам она отнесла участников Великой Отечественной войны. Им положены военные выплаты и по старости.

Кроме того, две пенсии могут получать бывшие сотрудники силовых ведомств.