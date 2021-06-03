В Совфеде оценили возможность лишения коллекторов пенсий

Фото: depositphotos/Jim_Filim
Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение депутата Виталия Милонова лишить пенсий граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью. Об этом сообщает RT.
По его словам, Милонов хочет наказать коллекторов за деятельность, которую они ведут против россиян, однако, как отметил парламентарий, есть масса других способов.
"Если у человека есть трудовой стаж и он платил взносы в пенсионную систему, его пенсии никто не имеет права лишить", – уточнил Рязанский.
Он также добавил, что лишение пенсии – это трудная задача. По его мнению, легче запретить коллекторскую деятельность, чем потом преследовать их в конце трудовой жизни.
Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова рассказала, кто имеет право претендовать сразу на две пенсии. К таким гражданам она отнесла участников Великой Отечественной войны. Им положены военные выплаты и по старости.
Кроме того, две пенсии могут получать бывшие сотрудники силовых ведомств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: