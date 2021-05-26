Депутат Госдумы Толстой ожидает открытия нового катка в Капотне уже зимой

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Новый каток в Капотне планируется открыть в декабре этого года. Об этом рассказал депутат от Люблинского округа, зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

"Мы старались найти такое место, чтобы не пришлось вырубать деревья. Предварительно, могу сказать, что к декабрю спорткомплекс должен заработать", – заявил парламентарий.

Там появится сам каток, ледовая площадка, раздевалки, а также парковка. Летом на территории катка можно будет играть в футбол и волейбол, будут устанавливать столы для игры в настольный теннис.

Раньше каток располагался в 1-м квартале Капотни, однако теперь там находится стартовая площадка программы реновации. Жители района попросили депутата посодействовать в организации катка на новом месте.

24 мая Толстой обратился к Сергею Собянину с просьбой поддержать строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Выхино-Жулебино. По словам парламентария, он получил около тысячи подписей от жителей района в поддержку возведения объекта.

