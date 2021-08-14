Евгений Попов: открытые тренировки – важный шаг в развитии массового спорта

Фото: Игорь Дегтярев
Телеведущий Евгений Попов принял участие в открытой тренировке, организованной совместно с Федерацией бокса с целью привлечь внимание властей к нехватке площадок для занятий спортом в Москве.
Мероприятие состоялось в честь Дня физкультурника, в нем приняли участие несколько десятков москвичей. Они изучали боксерские приемы под руководством серебряного призера олимпийских игр (2012 года), двукратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы Софьи Очигава.
"Сегодняшнее мероприятие было наполнено эмоциями. Формат открытых тренировок завоевывает все большую популярность среди жителей. Причина в его доступности и массовости. Особенно, если занятие проводит известный, прославленный спортсмен, как у нас сегодня", – подчеркнул Попов.
Он отметил, что на нехватку спортивных площадок в городе пожаловались горожане, в связи с чем он заявил о необходимости развивать спортивную инфраструктуру и увеличивать количество спортивных секций в шаговой доступности.
Телеведущий также подчеркнул, что победы российских спортсменов на Олимпиаде этого года могут стать хорошей мотивацией для детей и подростков.
"Подростки должны видеть и понимать, что спорт – это не только здоровье, хороший внешний вид, но еще и закалка характера, воспитание качеств, необходимых для успешной реализации планов", – заключил Попов.
Ранее Попов пообщался со спортсменами Мусой Евлоевым и Сергеем Семеновым после из возвращения в Россию с Олимпиады в Токио. Евлоев на турнире стал чемпионом в греко-римской борьбе. Семенов, в свою очередь, выиграл бронзовую медаль первенства.
Ведущий оценил успехи спортивной школы "Спарта", представителями которой являются Евлоев и Семенов. Он заявил, что число таких хорошо оснащенных школ и колледжей должно увеличиваться.
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