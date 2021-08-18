Работы в рамках второго этапа благоустройства возле вокзала Восточный выполнены на 65%

07:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты на 65% выполнили работы в рамках второго этапа благоустройства возле нового Восточного вокзала, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что все работы планируют завершить осенью текущего года.
"В ходе первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, установили новые фонари, на втором – сосредоточились на обустройстве удобных подъездных путей и обеспечении транспортно-пешеходного сообщения с улицей Амурской", – сообщил Бирюков.
Вице-мэр уточнил, что также запланировано строительство новой подъездной дороги от улицы Амурской к вокзалу. Предполагается, что ширина дороги составит семь метров, а это позволит запустить там наземный общественный транспорт.
Бирюков отметил, что для пассажиров установят три современных остановки с беспроводной связью и устройствами для зарядки гаджетов. Под эстакадой Северо-Восточной хорды организуют парковку с охраной и видеонаблюдением, оборудуют велобокс для хранения велосипедов.
По словам заммэра, на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят новые фонари, лавочки и урны.
Вокзал для поездов дальнего следования открыли в мае. Восточный вокзал построили в 2020-2021 годах в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", который объединяет станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию МЦК "Локомотив" и наземный городской транспорт.
На Восточный вокзал переведены 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала. Как ожидается, пассажирам будет комфортнее пользоваться новым терминалом за счет удобной пересадки с МЦК (им пользуются порядка 70% пассажиров). Кроме того, на 35% разгрузится Курский вокзал.
Восточный вокзал объединяет пассажирский терминал и две платформы – островную и береговую с навесами. Один из выходов ведет в сторону станции метро "Черкизовская" и стадиона "РЖД Арена", другой – в сторону Щелковского шоссе.
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