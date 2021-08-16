Деревянный настил со смотровыми площадками и качелями откроют в "Парке Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пойме реки Чермянка, где реализуется проект "Парк Яуза", обустроят деревянный настил, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, экотропу планируется открыть в сентябре. Она расположится на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Ее общая протяженность составит 1,2 километра, ширина – 3 метра. Как подчеркнул заммэра, такие размеры позволят комфортно разойтись встречным потокам посетителей парка.

"Территория и сейчас пользуется популярностью среди местных жителей, а новый маршрут откроет доступ к пойменной части реки и обеспечит возможность спуска к воде", – сказал Бирюков.

Он рассказал, что маршрут будет представлять собой деревянный настил, расположенный на свайном основании. С помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы и параллельно его обшивают досками из древесины хвойных пород.

Для безопасности посетителей парка деревянный настил оборудуют поручнями и опорами с архитектурно-художественной подсветкой. Вечером они будут светить мягким и теплым светом.

"Новый маршрут станет частью общего пешеходного пространства парка, так как его соединят с дорожками. В структуру настила интегрируют девять смотровых площадок размером от 22 до 380 квадратных метров, на них установят удобные лавочки, а на некоторых появятся парковые качели", – добавил Бирюков.

Заммэра отметил, что прогулка по деревянному настилу позволит посетителям познакомиться с флорой и фауной парка, на маршруте поставят соответствующие информационные таблички. Вдоль настила запланирована высадка полян с луговым разнотравьем и краснокнижными растениями.

В результате масштабных работ, которые ведутся сейчас в пойме реки Чермянки, в столице появятся новые благоустроенные территории, которые войдут в состав "Парка Яуза".

Ранее сообщалось, что в пойме реки Чермянки до конца года оборудуют десять детских площадок. Отмечалось, что природный рельеф позволяет устроить горки, тарзанки и скалодром. Также на площадках появятся карусели и качели для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Изготовить игровые комплексы должны из устойчивых к погодным изменениям и способных выдерживать высокие нагрузки дуба и горной лиственницы. Предполагается, что "Парк Яуза" станет самым протяженным экопарком в Европе.