Москвичи рассказали о привычках, спасающих экологию

В 2021 году День экологического долга выпал на 29 июля. Для определения его даты специалисты соотносят скорость потребления биоресурсов человеком со способностью планеты восстанавливаться. День экодолга наступает тогда, когда ресурсы заканчиваются и мы начинаем использовать природные блага "в кредит". Москва 24 пообщалась с теми, кто своим образом жизни помогает планете и делает ее чище.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Комод" для сортировки

Елизавета занимается сортировкой мусора около двух лет. Начала с малого: на старте попробовала откладывать стекло и один вид пластика, но, когда поняла, что отходов очень много, решила разбирать все. Для этого дома на кухне девушка установила специальные ящики.

"Они стоят башенкой друг на друге, они подписаны, какой для чего, таким образом сортирую. Выглядит не очень эстетично. Плюс я иногда пропускаю момент, когда они переполняются. Получается, что вокруг ящиков в пакетах все лежит, это раздражает. Но когда вижу количество использованного мною пластика, то не могу остановиться в сортировке", – объяснила Елизавета.

Сам процесс подготовки отходов к переработке тоже вызывает мало приятного, добавила собеседница Москвы 24. Бутылки и упаковку нужно помыть, с некоторых снять термоусадочную пленку.

После того как накопится достаточное количество мусора, Елизавета раскладывает его по пакетам и подписывает. Это тоже очень муторно и неудобно, призналась она, однако желание сделать планету чище побеждает.





Елизавета сортирует мусор Иногда я выкидываю картон и стекло, но не пластик, в синие контейнеры возле дома. Сейчас много компаний принимают отходы на переработку: можно отвозить самому, можно заказывать экотакси. Я пользуюсь последним вариантом. Такое такси стоит от 250 до 1 200 рублей. К тебе приезжает человек и вывозит твой мусор. Где-то раз в месяц стараюсь это делать.

Помимо сортировки мусора, девушка экономит природные ресурсы. Например, выработала привычку периодически выключать воду во время чистки зубов и мытья посуды.

При походах в магазин она старается не пользоваться пластиковыми пакетами. "Но тут я себя не напрягаю. Если забыла свою авоську дома, то не пойду за ней обратно, возьму пакет в магазине", – уточнила Елизавета.

Вместе с тем девушка не использует одноразовые пакеты под фрукты и другие продукты. "Иногда этому возмущаются на кассе, но я говорю, что мне не надо пакет. Кажется, кассиры начинают постепенно привыкать", – заключила собеседница Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"В использовании одноразовых стаканчиков вижу безответственность"

Ирина начала сортировать мусор в 2020 году, но, как и Елизавета, не сразу ударилась в абсолютный разбор отходов. По словам девушки, в начале она выкидывала только пластиковые бутылки в бак для вторсырья во дворе своего дома и участвовала в акции "Добрые крышечки" (крышечки отправляются на завод по переработке пластика, там их взвешивают и переводят денежные средства за собранное сырье на волонтерский счет в помощь детям-сиротам. – Прим. ред.).

Со временем тема сортировки стала затягивать все больше и больше. "Я уже была готова сортировать все, что попадает мне в руки, но так сложилось, что на несколько месяцев уехала жить на юг, а там это пока не особо развито. Но крышечки и пластиковые бутылки тоже принимают", – рассказала Ирина.

Вернувшись в Москву, девушка узнала, что в пяти минутах езды от ее дома находится точка приема вторсырья, и с тех пор весь мусор возит туда. В идее сортировать отходы Ирину поддержал и ее молодой человек. "Он перестал выкидывать в урну что-либо и приносит это домой. Например, все чеки теперь всегда оказываются дома", – пояснила она.

Однако с мытьем вторсырья дела обстоят чуть сложнее, добавила Ирина, потому что это бывает делать лень. Проблему решили с помощью посудомоечной машины. Все остальное паре давалось легко, поскольку процесс был грамотно организован.





Ирина сортирует мусор У нас под раковиной два ведра: одно для смешанных отходов, второе для всего того, что можно переработать. И еще один пакет стоит на балконе – в него мы складываем всю макулатуру. Ее нельзя мочить, поэтому не кладем в общее ведро для вторсырья, а там часто после мойки остаются капли. Так, копим несколько пакетов, где все перемешано, на балконе.

Сам процесс потребления, по словам девушки, тоже изменился и стал осознаннее. Например, Ирина старается ходить в те магазины, где можно отказаться от печатных чеков. "Переработка – не решение проблемы. От многих вещей можно просто отказаться, и это вообще не изменит уровень жизни. Чеки, конечно, в их числе", – пояснила она.

Вместе с тем в магазинах девушка начала обращать внимание на маркировку упаковки. "Если ее нет или знаю, что этот вид не принимают на переработку, я, скорее всего, не куплю этот товар. Мы стали больше покупать напитки в стекле, а не в пластике. Домой заказываем 19-литровый баллон воды, поэтому воду в маленьких бутылках теперь не покупаем вообще", – уточнила она.





Ирина сортирует мусор Яйца теперь только в картонной упаковке, фрукты и овощи либо в мешочке, либо вообще без него. Если я знаю, что какой-то товар мне будет постоянно нужен, то покупаю его в самых больших упаковках. Например, не покупаю туалетную бумагу, где 4 рулона, а беру сразу, где 12. То же самое с порошком и всем остальным. Так получается дешевле и расходуется меньше упаковки.

Ирина обходит стороной и одноразовые стаканчики. Если какие-то кофейни не готовы налить кофе в ее термокружку, то девушка просто не покупает напиток. "Раньше одноразовые стаканы у меня ассоциировались с ритмом города, суетливой в хорошем смысле Москвой, где жизнь все время кипит. Сейчас вижу в них безответственность", – объяснила она.

Кому-то может показаться, что вести такой экологичный образ жизни дорого, однако, по мнению Ирины, никакого негативного влияния осознанное потребление и сортировка мусора на бюджет не оказали. Даже наоборот: чем больше у тебя многоразовых вещей, тем экономичнее все обходится. "Например, многоразовые ушные палочки, шопер, бахилы, маски для лица и тому подобное. Но даже если не покупать все это, то разницу в финансовом плане я лично не заметила никакой", – подытожила Ирина.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начала с осознанных покупок

Ольга решила начать свой путь к экологичному образу жизни не с сортировки мусора, а с осознанного потребления.

"Я много работаю: ухожу из дома рано, возвращаюсь поздно, поэтому времени и сил на раздельный сбор отходов пока нет, да и я к этому не готова. Но мои друзья активно сортируют, очень много об этом рассказывают, поэтому решила постепенно к ним присоединиться", – объяснила девушка.





Ольга Начала с малого: перестала покупать пластиковые пакеты в магазинах, а приобрела авоську. Это оказалось не только удобно, но и очень стильно. Кассиры в магазинах часто делают комплименты такому моему "пакету". Один раз даже охранник остановил, чтобы узнать, где я такую авоську купила. Перепугалась тогда дико – думала, что что-то натворила.

Если же авоську Ольга случайно оставляет дома, то покупает бумажные пакеты: они, по ее словам, хоть и дороже, зато гораздо экологичнее, чем пластиковые. "К тому же это приучает не забывать свою авоську. А купленные бумажные пакеты затем можно использовать под мусор вместо пластиковых", – уточнила она.

Вместе с тем Ольга старается как можно реже брать кофе в стаканчиках с собой. По словам девушки, каждый раз, гуляя, она по привычке заходила в кофейню и покупала напиток, но в какой-то момент поняла, что с собой можно носить свой термостакан.

"Чаще всего его беру с собой тогда, когда гуляю где-то у себя в районе, носить его, если едешь куда-то по делам, не всегда удобно", – объяснила девушка.

По словам собеседницы Москвы 24, она также начала использовать вместо пластиковых трубочек бумажные. Правда, их качество оставляет желать лучшего: за считаные минуты они приходят в негодность.

Осознаннее стал и процесс походов в магазин, подчеркнула Ольга. "Я не беру продукты в пластиковых упаковках, если только в бумажной, стараюсь не класть овощи и фрукты в пакеты, начинаю запасаться многоразовыми мешочками", – поделилась она.

Помимо продуктовых магазинов, Ольга начала осознаннее подходить к походу в магазины одежды. Если раньше, по словам девушки, шкафы буквально ломились от вещей, скупленных на распродажах, то теперь у нее есть необходимый минимальный набор.





Ольга Я разобрала свой гардероб, поняла, что много покупаю и практически ничего не ношу. Что-то сдала на переработку, что-то подарила подругам, что-то продала, подарив вещам вторую жизнь. Теперь одежда не пылится в шкафу, покупаю по необходимости и очень этому рада. Даже дома стало дышать легче.

Следующий шаг – сортировка мусора. Девушка планирует начать с одного вида пластика, а если процесс ей понравится и затянет, не исключено, что в дальнейшем она будет глобально разбирать отходы.