Скорость движения у Тверской Заставы выросла благодаря "Умному перекрестку" – Собянин

18:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Скорость движения возле Тверской Заставы выросла на 35% благодаря системе "Умный перекресток". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, ежедневно через площадь Тверская Застава едут больше 200 тысяч машин в 32 направлениях. Он подчеркнул, что это один из самых сложных транспортных узлов в Европе, где 10 лет была стройка и заторы.
"Но в 2017 году мы отремонтировали площадь, вернули трамвай, распределили транспорт. А в прошлом году поставили умные светофоры", – написал Собянин.
Он подчеркнул, что данные собираются и анализируются с 400 светофоров по всему Тверскому району, а потом переключаются в зависимости от дорожной ситуации.
"Скорость движения возле Тверской Заставы выросла на 35%. Пешеходы тратят в два раза меньше времени на переход дороги", – заявил мэр.
Он напомнил, что умные перекрестки появились в столице чуть больше года назад. Сейчас их почти 500.
Ранее сообщалось, что умный перекресток появился на пересечении улицы Флотской и Конаковского проезда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: