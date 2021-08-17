Скорость движения у Тверской Заставы выросла благодаря "Умному перекрестку" – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скорость движения возле Тверской Заставы выросла на 35% благодаря системе "Умный перекресток". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, ежедневно через площадь Тверская Застава едут больше 200 тысяч машин в 32 направлениях. Он подчеркнул, что это один из самых сложных транспортных узлов в Европе, где 10 лет была стройка и заторы.

"Но в 2017 году мы отремонтировали площадь, вернули трамвай, распределили транспорт. А в прошлом году поставили умные светофоры", – написал Собянин.

Он подчеркнул, что данные собираются и анализируются с 400 светофоров по всему Тверскому району, а потом переключаются в зависимости от дорожной ситуации.

"Скорость движения возле Тверской Заставы выросла на 35%. Пешеходы тратят в два раза меньше времени на переход дороги", – заявил мэр.

Он напомнил, что умные перекрестки появились в столице чуть больше года назад. Сейчас их почти 500.

Ранее сообщалось, что умный перекресток появился на пересечении улицы Флотской и Конаковского проезда.