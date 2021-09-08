В Москве обсудили новые тенденции в образовании. Участники круглого стола пришли к выводу, что система нуждается в изменениях.

Одним из таких изменений должен стать другой подход к обучению. В частности, необходимо уходить от банального натаскивания учеников на сдачу ЕГЭ. Задачи школы шире: учить детей ориентироваться в современном мире, задавать основы морально-нравственного воспитания.

А кроме того, развивать их творчески и физически. Это может стать альтернативой увлечению гаджетами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.