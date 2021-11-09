Нового председателя Мосгоризбиркома планируют выбрать в декабре

Агентство "Москва"/Александр Авилов
Нового председателя Московской городской избирательной комиссии планируется выбрать в первой половине декабря. Об этом РИА Новости сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
По его словам, действующий состав МГИК будет работать до декабря с Юрием Ермоловым в качестве председателя.
"Полномочия действующей комиссии прекращаются на первом заседании комиссии нового состава. Семь человек назначит мэр Москвы, семь человек – Мосгордума. Первое заседание нового состава по сроку будет примерно в первой половине декабря", – сказал Реут.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что Юрий Ермолов решил покинуть свой пост. Она уточнила, что это его собственное решение. При этом Ермолов останется членом столичной комиссии.
На заседании Центризбирком рекомендовал столичным властям кандидатуры зампредседателя МГИК Дмитрия Реута и члена комиссии Ольги Кирилловой в новый состав столичной комиссии.
Сама Кириллова рассказала, что, если ее кандидатуру утвердят на этот пост, она сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания.
"В партиях не состою и поэтому хочу быть полезной всем москвичам в равной степени, независимо от политических убеждений", – сказала Кириллова.
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