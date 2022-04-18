Замминистра транспорта РФ Богданова освободили от должности

Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Заместителя министра транспорта России Кирилла Богданова освободили от занимаемой должности. Об этом свидетельствует распоряжение правительства.

Отмечается, что Богданов освобожден от должности по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС РФ. Ничипорчук был назначен на эту должность 4 июня 2020 года. В министерстве он курировал департамент информационных технологий и связи. До этого Ничипорчук находился на должности заместителя руководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр МЧС России".

