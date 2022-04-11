Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС РФ

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Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Ничипорчук был назначен на эту должность 4 июня 2020 года. В министерстве он курировал департамент информационных технологий и связи. До этого Ничипорчук находился на должности заместителя руководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр МЧС России".

Ранее сообщалось, что Петр Бобылев покинул пост замминистра энергетики РФ по собственной просьбе. На его место был назначен Сергей Мочальников.

Петр Бобылев работал в министерстве энергетики с 2010 по 2020 год, в это время он находился на должности начальника отдела, заместителя директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики.

