Матвиенко сообщила о плановой ротации губернаторов регионов РФ в сентябре

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В сентябре пройдет плановая ротация глав российских субъектов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Кто-то из них сам заявил о желании уйти в отставку. Это абсолютно нормальные рабочие процессы, в сентябре в единый день голосования в соответствии с уставами субъектов РФ произойдет плановая ротация", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Матвиенко сообщила, что в Совете Федерации не обсуждался вопрос о возможной отмене губернаторских выборов в России в 2022 году.

В то же время она напомнила, что, согласно закону, региональные парламенты самостоятельно могут принимать решение о порядке выборов.