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Владимир Путин заявил, что срывы поставок со стороны иностранных партнеров привели к трудностям в российском судостроении. Об этом сообщает РИА Новости.

"В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна – она в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин", – рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что России необходим суверенитет по значимым технологиям в промышленности. В частности, российский лидер указал на важность развития собственных компетенций в области судостроения.

Ранее Владимир Путин указал на тщетность попыток отменить русскую культуру. Тех, кто думает иначе, глава государства уличил в незнании истории.