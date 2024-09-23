"Коммерсант": "Новатэк" заморозит работы по "Мурманскому СПГ" и "Обскому СПГ"

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Компания "Новатэк", занимающаяся добычей природного газа в России, заморозит работы по "Мурманскому СПГ" и "Обскому СПГ" из-за санкций. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

При этом издание не уточняет, когда компания возобновит возведение терминалов. Теперь "Новатэк" пересматривает планы по развитию новых проектов в области производства и поставок сжиженного природного газа в Саббете и Мурманске.

Однако на Обском газохимическом комплексе работы не приостанавливаются с расчетом на то, что в будущем проект можно будет перепрофилировать под выпуск карбамида и аммиака.

Евросоюз в июне принял 14-й пакет антироссийских санкций, в том числе ограничения на транзит СПГ через европейские порты. Так, ЕС запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ – "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ". Кроме того, вступили в силу ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа.

Однако вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность в том, что Россия сможет реализовать свой сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на новые санкции Евросоюза, так как российская продукция остается востребованной. Он добавил, что санкции, которые вводились на энергетическую отрасль РФ с 2014 года, в конечном итоге приводят к росту российской экономики, поскольку стимулируют импортозамещение.

