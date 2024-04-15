Представитель Госдепа Пайетт подтвердил намерение США уничтожить "Арктик СПГ-2"

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Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон использует санкции в отношении российского проекта "Арктик СПГ-2" с целью уничтожить его. Его цитирует The Wall Street Journal.

По словам Пайетта, Белый дом хочет добиться того, чтобы проект "Новатэка" оказался "мертворожденным". Он заявил, что РФ не должна иметь возможность для перенаправления тех объемов газа, которые ранее она поставляла в Европу.

Из материала следует, что южнокорейская верфь, которая строила газовозы для проекта, заявила о прекращении сотрудничества. В связи с этим три судна стоят без движения, а работы на оставшихся приостановились. Россия строительство продолжить не может из-за отсутствия технологий.

Ранее стало известно, что поставки российского газа в страны ЕС достигли максимума с августа. В марте 2024 года объем достиг 2,74 миллиарда кубометров. Показатель превысил зимний на 4–9%.

