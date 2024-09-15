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Введение продовольственного эмбарго было рискованным решением, однако за 10 лет РФ удалось полностью импортозаместить весь ассортимент продовольствия Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводятся в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно", – подчеркнул он.

Между тем, по данным Минсельхоза, Россия поставляет больше всего продовольствия в Китай, Турцию и Казахстан. За 10 лет отечественный аграрный экспорт увеличился в 2,6 раза. Так, в 2013 году Россия поставляла продовольствия на 17,1 миллиарда долларов, а в 2023 – на 43,5 миллиарда.

Ранее сообщалось, что российским организациям заблокировали доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Руководитель департамента гуманитарного сопровождения одной из компаний Дмитрий Сухов заявил, что блокировка доступа российским поставщикам связана с принципом страны происхождения товара.

Вместе с тем генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Как подчеркивает российская сторона, незаконные односторонние санкции продолжают блокировать поставки отечественной продукции, что негативно сказывается на потребителях из Африки, Азии и Латинской Америки, приводя к увеличению соответствующих рисков и угроз.

