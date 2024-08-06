"Известия": РФ поставляет больше всего продовольствия в КНР, Турцию и Казахстан

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Россия поставляет больше всего продовольствия в Китай, Турцию и Казахстан. Об этом со ссылкой на Минсельхоз сообщает газета "Известия".

"По итогам 2023 года объем экспорта продукции АПК составил 43,5 миллиарда долларов, из которых 88% пришлось на долю дружественных стран. Традиционно лидерами по объемам закупок являются Китай (7,6 млрд), Турция (5), Казахстан (3,3), Белоруссия (2,8), Египет (2,5)", – рассказали в министерстве.

В Минсельхозе рассказали, что за 10 лет отечественный аграрный экспорт увеличился в 2,6 раза. Так, в 2013 году Россия поставляла продовольствия на 17,1 миллиарда долларов, а в 2023 – на 43,5 миллиарда.

Там уточнили, что Россия направляет продовольствие более чем в 160 стран и является мировым лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна и мороженой рыбы. Кроме того, РФ занимает ведущие позиции в мире по поставкам подсолнечного масла и ряду другой продукции.

Ранее сообщалось, что российским организациям заблокировали доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Руководитель департамента гуманитарного сопровождения одной из компаний Дмитрий Сухов заявил, что блокировка доступа российским поставщикам связана с принципом страны происхождения товара. Кроме того, как он утверждает, появились претензии по качеству продукции, выставленные пост-фактум.