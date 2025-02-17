РБК: Центробанк обновит основания для блокировки счетов в банках

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Центробанк России планирует скорректировать работу банков в сфере "антиотмывочного" законодательства. Регулятор подготовил обновленную версию положения, по которому финансовые организации могут отказывать клиентам в проведении операций и расторгать с ними договоры, сообщает РБК.

В контур мониторинга могут подпасть операции клиентов с цифровым рублем. Банки должны будут выявлять операции, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Для этого будет разработана специальная программа.

Кроме того, по информации РБК, регулятор расширил правила, по которым кредитные организации обязаны будут управлять рисками легализации преступных доходов, используемых для финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Эта глава была дополнена несколькими новыми факторами, указывающими на риск-профиль клиента.

Также Центробанк добавил новый признак, на основании которого финансовые организации смогут останавливать операции в целях борьбы с терроризмом. Это касается транзакций физлиц, выявленных "на основании индикаторов", которые будет передавать в банки Росфинмониторинг. При этом, что такое индикаторы, не уточняется.

Вместе с тем банки должны будут уделять особое внимание при покупке россиянами драгоценностей. Для юрлиц существует порог по внесению наличных на счет – более 10 миллионов рублей в месяц. Под повышенным контролем могут находиться компании, которые резко нарастили объемы сделок с драгметаллами, а также те, на чьи счета приходят средства от контрагентов из стран ЕАЭС.

Еще одним блоком новых признаков сомнительных операций станут транзакции, поддерживающие незаконную деятельность на финансовом рынке. Издание уточнило, что речь идет о компаниях, включенных в черный список Банка России. Ими являются финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и форекс-дилеры.

Более того, регулятор считает, что банкам необходимо внимательнее следить за переводами крупных сумм в адрес нотариусов, адвокатов и самозанятых. Такие операции начнут считаться сомнительными.

Ранее Владимир Путин заявил, что в стране нужно укреплять информационную безопасность и отслеживать оборот больших данных, чтобы они не навредили интересам граждан и национальной безопасности страны.

Он также призвал запускать проекты в области искусственного интеллекта, внедрять и использовать наработки в области информационных технологий.

