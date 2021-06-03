Евросоюз расширил список стран для открытия границ

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Фото: AP Photo/Francois Mori
Совет ЕС расширил список стран, с которыми возможно открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет.
Отмечается, что список дополнился Японией, а вот Россия и США в него не вошли. Также попасть в Евросоюз смогут граждане Австралии, Израиля, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Китая при условии подтверждения взаимности в открытии границ.
"ЕС после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию", – говорится в заявлении Совета.
20 мая ЕС объявил о решении изменить критерии для открытия границ с третьими странами. Чтобы попасть в список, количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не должно превышать 75. Ранее этот показатель равнялся 25. Будет учитываться и ход вакцинации в государстве.
Также Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд туристам, которые сделали прививку от COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения.
Ранее в ассоциации туроператоров России оценили перспективы российских туристов посетить Европу этим летом. По самым оптимистичным прогнозам экспертов, границы откроют только осенью.
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