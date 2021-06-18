Евросоюз решил открыть границы для граждан США

12:45
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
Совет ЕС добавил США в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС.
С 18 июня страны Евросоюза должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая.
При этом подчеркивается, что для КНР границы откроются только тогда, когда она откроет границы для ЕС. Россия в обновленный список не вошла.
20 мая ЕС объявил о решении изменить критерии для открытия границ с третьими странами. Чтобы попасть в список, количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не должно превышать 75. Ранее этот показатель равнялся 25. Будет учитываться и ход вакцинации в государстве.
Также Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд туристам, которые сделали прививку от COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения.
В Ассоциации туроператоров России оценили перспективы российских туристов посетить Европу этим летом. По самым оптимистичным прогнозам экспертов, границы откроют только осенью.
Испания открыла границы для вакцинированных от коронавируса туристов
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