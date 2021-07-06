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В мире

13:02

Глава Минтуризма Кубы назвал причину массовой изоляции российских туристов

туризм за рубежом

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранде назвал причину массовой изоляции прибывающих на остров россиян. Об этом сообщает газета "Известия".

Руководитель ведомства провел телефонные переговоры с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Кубинский представитель подчеркнул, что сложная ситуация с туристами из РФ связана с усилением контроля из-за распространения "индийского" штамма коронавируса.

Министр добавил, что займется рассмотрением ситуации лично и обеспечит меры по снятию карантина для россиян с отрицательным тестом на COVID-19.

Стороны обсудили возможные пути минимизации числа аналогичных инцидентов. Как рассказали в Ростуризме, на Кубе заинтересованы в российском турпотоке, а потому могут оптимизировать карантинные меры и способы контроля заболевших.

Свыше 150 российских туристов с диагностированным COVID-19 изолировали на Кубе – об этом сообщалось накануне, 5 июля. Согласно последним данным, режим самоизоляции снят уже со 106 россиян. Еще 86 граждан РФ ждут повторного ПЦР-тестирования.

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