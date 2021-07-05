В Ростуризме выразили надежду на урегулирование ситуации с туристами на Кубе

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на скорое урегулирование инцидента с российскими туристами на Кубе. Об этом сообщает ТАСС.

"Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск", – заявила специалист.

По словам Догузовой, еще с трех туристов сняли требование о самоизоляции, теперь общее число таких граждан – 106. Еще 86 россиян ожидают повторного ПЦР-теста.

Ранее стало известно, что более 150 российских туристов с диагностированным COVID-19 были изолировали на Кубе. Ограничения коснулись россиян, которые прилетели в страну в период с 30 июня по 2 июля.

Ситуацию также держат на контроле в Роспотребнадзоре.