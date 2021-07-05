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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе, сообщает РИА Новости.

Там не менее 150 россиян находятся в изоляции из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Речь идет о гражданах РФ с трех рейсов, прилетевших в период с 30 июня по 2 июля.

Изначально в первый день заболевание было выявлено у 133 человек. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек. Многие туристы заявляют, что прошли вакцинацию от COVID-19 и не болеют. Кроме того, у некоторых имеются результаты ПЦР-тестов, пройденных в день вылета.

Российским дипломатам удалось добиться решения об оставлении граждан РФ в гостиницах. Генеральный консул РФ в стране Нана Мгеладзе попросила туристов находиться в номерах до разъяснения ситуации.

Генконсул также посоветовала россиянам не паниковать и следовать рекомендациям местного персонала и медиков.

Посол России на Кубе Андрей Гуськов провел разговор с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией о ситуации с российскими туристами, попавшими в изоляцию на местных курортах.

Дипломат заявил о необходимости разобраться в ситуации. Для этого он предложил в ближайшее время провести повторное ПЦР-тестирование туристов.